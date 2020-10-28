“بلومبيرغ”: العودة السريعة لإنتاج ليبيا النفطي تؤثر على الأسعار عالميًا

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن قطاع النفط في ليبيا وصل إلى علامة فارقة خلال الأسبوع الماضي مع إعادة فتح آخر الحقول والموانئ النفطية، بعد التوصل إلى هدنة في الحرب الأهلية الأخيرة التي استمرت لسنوات.

وأوضحت الوكالة بأن إنتاج النفط الخام اليومي للبلد العضو في أوبك ارتفع إلى أكثر من 700000 برميل حتى يوم الثلاثاء بعد أن كان أقل من 100000 برميل في أوائل سبتمبر.

وأضافت: فاجأ انتعاشه السريع منذ رفع الحصار المفروض على الحقول والموانئ الشهر الماضي تجار النفط وأثقل كاهل الأسعار، حيث انخفض خام برنت بنسبة 3.1٪ هذا الأسبوع إلى حوالي 40.50 دولارًا للبرميل، ليواصل التراجع الناجم عن فيروس كورونا هذا العام إلى 39٪.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس تتوقع أن تضخ البلاد أكثر من مليون برميل يوميًا من منتصف إلى أواخر نوفمبر.

وحصلت جهود المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج على دفعة أخرى يوم الجمعة عندما اتفق ممثلو حفتر والسراج على إضفاء الطابع الرسمي على وقف إطلاق النار الساري منذ يونيو الماضي.

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