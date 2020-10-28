الليرة التركية تنهار وتُسجل أدنى مستوى على الإطلاق

سجلت الليرة التركية مساء الثلاثاء أدنى مستوى على الإطلاق بعدما سجلت قبلها بيوم أدنى مستوى في 21 عاما أمام الدولار الأميركي.

وتم تداول العملة التركية عند 8.19 ليرة دولار وهو ما يعتبر أضعف مستوى على الإطلاق، وعند الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا تم تداول الليرة بـ 8.16 دولار.

ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي تواجه فيه تركيا مخاوف جيوسياسية، إضافة إلى قلق المستثمرين إزاء قرار البنك المركزي التركي إبقاء سعر الفائدة دون تغيير.

يذكر أن العملة التركية فقدت 26% من قيمتها خلال العام 2020، وأكثر من نصف قيمتها في 2017.

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