اقتصاد

الليرة التركية تنهار وتُسجل أدنى مستوى على الإطلاق

تم النشر منذُ 12 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجلت الليرة التركية مساء الثلاثاء أدنى مستوى على الإطلاق بعدما سجلت قبلها بيوم أدنى مستوى في 21 عاما أمام الدولار الأميركي.

وتم تداول العملة التركية عند 8.19 ليرة دولار وهو ما يعتبر أضعف مستوى على الإطلاق، وعند الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا تم تداول الليرة بـ 8.16 دولار.

ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي تواجه فيه تركيا مخاوف جيوسياسية، إضافة إلى قلق المستثمرين إزاء قرار البنك المركزي التركي إبقاء سعر الفائدة دون تغيير.

يذكر أن العملة التركية فقدت 26% من قيمتها خلال العام 2020، وأكثر من نصف قيمتها في 2017.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق