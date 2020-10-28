“برنيق” تستقبل طائرتها الجديدة.. وخطط للحجز الإلكتروني

بعد مرور نحو عامين عن إعلان تأسيس شركة طيران برنيق في مدينة بنغازي، استقبل مطار بنينا الدولي أول طائر للخطوط الجديدة من طراز إيرباص اي 320 في خطوة من المنتظر أن تعزز قطاع الطيران الليبي بدخول برنيق لسوق النقل الجوي، حيث يراها مراقبون أنها نقلة كبيرة من حيث تشكيل حالة تنافس وأنها ستستهم في تغطية حاجة السوق الليبية، وسط توقعات أن تقدم الشركة الحديثة خدمات مميزة وفقا للخطط التي نشرتها إدارة برنيق.

وكشف مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية الذي يستثمر في برنيق جمال عبد المالك لقناة “218”، أن إدارة برنيق ستضيف ثلاث طائرات أخرى، وأن الإدارة عازمة على تقديم خدمات الحجز الإلكتروني وتسعى للتغلب على المشاكل التي وقعت فيها الشركات المحلية الأخرى، مبيناً أن الشركة ستبدأ بعد نحو شهر- فور حصولها على رخصة الطيران- بتسيير رحلات لثلاث وجهات دولية وهي تونس والخرطوم والإسكندرية ورحلات محلية من بينها طرابلس والكفرة.

وكان في استقبال طائرة برنيق باكورة الأسطول المنتظر محافظ مصرف ليبيا المركزي في بنغازي علي الحبري، ومسؤولون عن شركة البريقة وهيئة السلامة إلى جانب مسؤولي مطار بنينا، وتأسست برنيق قبل عامين برأس مال قدره 200 مليون دينار، وتعتزم الشركة إنشاء صالة ركاب خاصة بزبائن الشركة داخل مطار بنينا في بنغازي ضمن خطة الارتقاء بخدمات الطيران في ليبيا.

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