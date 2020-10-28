“الرئاسي” يشكل لجنة دائمة لتنظيم العمالة الوافدة

أصدر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء قراراً بتشكيل لجنة دائمة لتنظيم العمالة الوافدة.

حيث نص القرار على أن تكون اللجنة المشكلة برئاسة نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وعضوية عدد من القطاعات منها وزارة العمل والتأهيل.

وبحسب القرار تتولى اللجنة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنظيم العمالة الأجنبية الوافدة لتنفيذ أذونات استجلاب العمالة الأجنبية ومراجعة ضوابط وآليات استجلاب الأجانب والعمل على تحديثها وتطويرها وفق السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالعمالة الوافدة ومتطلبات سوق العمل منها.

كما حث على إجراء التقييم واستخراج المؤشرات اتجاه تنفيذ الجهات لأذونات استجلاب العمالة الوافدة الأجنبية وتنفيذ السياسات المنظمة للعمالة الوافدة وذلك بالاستعانة بالإحصائيات والتقارير التي يتم تزويد اللجنة بها من قبل الجهات ذات العلاقة.

تطرق القرار كذلك إلى تولي اللجنة دراسة المعوقات والصعوبات التي تواجه تنظيم واستجاب العمالة الوافدة واقتراح الحلول المناسبة لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية