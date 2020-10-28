“الهروج” تعلن عودة الإنتاج لحقل آمال

أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية، عن العودة التدريجية للإنتاج من حقل آمال النفطي إضافة لتشغيل محطة الكهرباء وتشغيل عدد من محطات الإنتاج وفتح عدد من آبار النفط المغلقة وضخ كميات من النفط إلى ميناء راس لانوف النفطي.

وأفادت الشركة في بيان نشرته عبر منصتها الرسمية أن أقسام العمليات المختلفة بالحقل قامت منذ أيام بإجراء كافة الاختبارات اللازمة، وذلك للتحقق من جاهزية كافة مستلزمات التشغيل من معدات ومضخات وآبار وغيرها.

وأكدت الشركة أنها تعمل على الاستئناف التدريجي للإنتاج في جميع حقولها التي تعمل بما فيها حقل الغاني المصين حديثا، منوهة إلى أن الإنتاج بلغ الأسبوع الماضي نحو 500 ألف برميل يوميا.

وجاءت هذه العمليات بعد أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن جميع الموانئ والحقول النفطية التابعة لها.

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