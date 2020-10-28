خاص: مايقارب 94 مليار رصيد ودائع المواطنين وقطاعي العام والخاص بالمصارف… صدى تكشف عن النشرة الاقتصادية للربع الثاني 2020

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة حصرية من النشرة الاقتصادية للربع الثاني لسنة 2020 ، والتي تحوى على أبرز المؤشرات المالية للمصارف التجارية العاملة في ليبيا .

كشفت النشرة أن رصيد ودائع العملاء والمتمثلة في ودائع المواطنيين والمؤسسات العامة والقطاع الخاص، بلغ حوالي 94 مليار دينار ، حيث أن هذه الأموال هي خصوم على المصارف التجارية.

حيث كشفت مصادر صحيفة صدى الاقتصادية أنه كان يجب توجيه هذه الأموال للإستثمار للاستفادة منها في تمويل مشاريع صغرى ومتوسطة للشباب الذين يعانون البطالة بإعداد كبيرة ، وهي في تزايد مستمر، إذ لا توجد خطط من قبل الحكومة للأخذ بيد الشباب للمساهمة في التنمية.

مصادرنا كشفت أنه خلال المدة القادمة ستنشر النشرة الاقتصادية عبر موقع مصرف ليبيا المركزي بعد استكمال كافة بياناتها .

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