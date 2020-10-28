“صنع الله”: الوطنية للنفط تحتاج إلى صرف ميزانيات لاستمرار الإنتاج والمحافظة على الآبار

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأربعاء إن المؤسسة الوطنية للنفط تعاني من شح في الميزانيات، حيث كانت سنة 2020 هي السنة الأصعب على قطاع النفط، بسبب إغلاق النفط وعدم وجود ميزانيات كافية.

وأكد “صنع الله” أن المؤسسة تحتاج إلى الأموال لاستمرار الإنتاج والمحافظة على الآبار وخطوط النقل، مشيرا إلى أن المؤسسة قد مرت بوقت عصيب جدا بسبب عدم وجود ميزانية.

وأضاف أن المؤسسة قد خاطبت عدة جهات بصرف ميزانية، مبينا أن عدم صرف الميزانية قد أدت إلى توقف الزيارات المهمة للمصنعين وبرامج التأمين الصحي وعدد من ضروريات العاملين وحقوقهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية