اقتصاد

خاص: تقرير الاصلاحات الاقتصادية الصادرة بملتقى الحوار السياسي يكشف قيمة الاحتياطي الأجنبي …و الدين العام على الشعب الليبي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على الاصلاحات الاقتصادية الواردة من ملتقى الحوار السياسي برعاية بعثة  الأمم المتحدة إلى ليبيا .

تضمن عرض الاصلاحات وضع الليبي الاقتصادي حالياً حيث أنه نتيجة الصراع والخسارة في المبيعات ، باتت ليبيا مدينة بأكثر من 130 مليار دينار بطرابلس والبيضاء ، وأن هذا الدين مستمر على الرغم من زيادة مبيعات النفط ، وهي ديون على الشعب الليبي .

تقرير الاصلاحات كشف أن الاحتياطي الأجنبي لليبيا انخفض خلال 2020 إلى 78 مليار دولار، ومن ثم  انخفض الآن إلى أقل من 57  مليار دولار ،  في حين كان بسنة 2012 132 مليار دولار  .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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