خاص: تقرير الاصلاحات الاقتصادية الصادرة بملتقى الحوار السياسي يكشف قيمة الاحتياطي الأجنبي …و الدين العام على الشعب الليبي

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على الاصلاحات الاقتصادية الواردة من ملتقى الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا .

تضمن عرض الاصلاحات وضع الليبي الاقتصادي حالياً حيث أنه نتيجة الصراع والخسارة في المبيعات ، باتت ليبيا مدينة بأكثر من 130 مليار دينار بطرابلس والبيضاء ، وأن هذا الدين مستمر على الرغم من زيادة مبيعات النفط ، وهي ديون على الشعب الليبي .

تقرير الاصلاحات كشف أن الاحتياطي الأجنبي لليبيا انخفض خلال 2020 إلى 78 مليار دولار، ومن ثم انخفض الآن إلى أقل من 57 مليار دولار ، في حين كان بسنة 2012 132 مليار دولار .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية