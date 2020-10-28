اقتصاد

تباين اسعار العملات الاجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي.. أخـر الاسعار

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

تباينت سعر الدولار الامريكي واليورو والذهب مقابل الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الاربعاء.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاربعاء 28-10-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.275 و 6.26 دينار
الدولار حوالة تركيا = 6.28 دينار
اليورو = 7.37 دينار
الجنية الإسترليني 7.90 دينار
الليرة التركية 0.78 دينار
الدينار التونسي 2.25 دينار
الجنية المصري 0.38 دينار
الذهب عيار 18 الكسر = 270 دينار للجرام
الذهب عيار 21 = 315 دينار للجرام
الذهب عيار 24 = 360 دينار للجرام
الذهب جديد عيار 18 بـ 340 دينار
الذهب جديد عيار 21 بـ 385 دينار
الدولار “بشيك المصدق” = 7.80 دينار “التجارة والتنمية”
الدولار “بشيك المصدق” = 7.74 دينار “مصرف الوحدة”.
دولار بشيك المصدق =7.20 دينار “مصرف الامان”
الدولار “بشيك المصدق” = 7.15 دينار “مصرف الجمهورية”.

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