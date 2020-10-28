تباين اسعار العملات الاجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي.. أخـر الاسعار

تباينت سعر الدولار الامريكي واليورو والذهب مقابل الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الاربعاء.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاربعاء 28-10-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.275 و 6.26 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.28 دينار

اليورو = 7.37 دينار

الجنية الإسترليني 7.90 دينار

الليرة التركية 0.78 دينار

الدينار التونسي 2.25 دينار

الجنية المصري 0.38 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 270 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 315 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 360 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 340 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 385 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.80 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.74 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق =7.20 دينار “مصرف الامان”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.15 دينار “مصرف الجمهورية”.

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