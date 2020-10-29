الوافي: كميات الغاز المُسال ما تزال تصل إلى مستودع سبها

أعلن الناطق باسم المجلس البلدي سبها، أسامة الوافي، أن كميات الغاز المُسال، ما تزال تصل إلى مستودع سبها النفطي من مستودع راس المنقار بشكل أسبوعي ولم تتوقف، ولا تزال سيارات المُعبأة بالإسطوانات تخرج من المستودع لبلديات الجنوب كافة .

وأوضح الوافي، عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، أن عملية وصول الكميات “رغم العراقيل الفنية في آلات التعبئة التى يتم العمل على حلحلتها لتعمل بشكل جيد وإنتاج اكبر من الحالي”.

وأشار الناطق باسم المجلس البلدي سبها، “أن أولى دفعات الغاز المُسال التى وصلت المستودع كانت بتاريخ 26/7/2020 و التى تم توفيرها عن طريق المجلس البلدي والذي غير بشكل كبير في اسعار السوق السوداء التى اتعبث كهن المواطن و المقيم”.

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