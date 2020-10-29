شركة الهروج للعمليات النفطية تطلق أول عملية شحن من ميناء راس لانوف بعد رفع حالة القوة القاهرة

طرابلس 29 أكتوبر 2020 (وال) – أطلقت شركة الهروج للعمليات النفطية، اليوم الأربعاء، أول عملية شحن من ميناء رأس لانوف، للناقلة Malibu المالطية وتحمل مليون برميل، وذلك بعد رفع حالة القوة القاهرة.

وأعلن مستخدمون من الإدارة العامة للعمليات والصيانة بالشركة، في فيديو توثيقي، بدء أول عملية شحن، مشيدين بالجهود التي بذلتها شركة الهروج والمستخدمين في إدارة العمليات حركة الزيت، مشيرين إلى أن القسم يعج بالشباب الليبي من أصحاب القدرات العالية على إدارة الأعمال، معربين عن أملهم في إرساء دعائم الخير لليبيا، والتوفيق لمجلس إدارة الشركة ومستخدمي الميناء، وقسم البحارة الذين يناوبون على شحن الناقلة، بعد حوالي سنة من إيقاف الإمدادات النفطية بالميناء.

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