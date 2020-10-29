توقيع مذكرة تفاهم بين مالطا وحكومة الوفاق للتعاون بمجال النقل البحري والجوي

وقع وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق على مذكرة تفاهم مع المالطي للتعاون في مجال النقل البحري والجوية، أمس الأربعاء.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم أثناء زيارة قام بها وفد برئاسة وزير المواصلات ميلاد معتوق يضم رئيس مصلحة المواني والنقل البحري ورئيس مصلحة المطارات ورئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية ومدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.

ووفق بيان صادر عن مصلحة الموانئ والنقل البحري، تم التوقيع على مذكرة تفاهم لوضع خطة عمل لمنع التلوث البحري عن الجانب الليبي المهندس عمر عبدالله الجواشي بصفته رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري والسلطة البحرية المالطية.

ومن المتوقع أن تعلن هيئات الطيران المدني في الجانبين الليبي والمالطي عن فتح خط جوي بين طرابلس وفاليتا خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان مذكرة التفاهم البحرية.

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