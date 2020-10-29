بعد رفع القوة القاهرة .. الهروج تصدر أول شحنة من النفط

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أطلقت شركة الهروج للعمليات النفطية، أول عملية شحن من ميناء رأس لانوف، للناقلة Malibu مالطية الجنسية وتحمل مليون برميل، وذلك بعد رفع حالة القوة القاهرة.

وأعلن مستخدمون من الإدارة العامة للعمليات والصيانة بالشركة، في فيديو توثيقي، بدء أول عملية شحن، مشيدين بالجهود التي بذلتها شركة الهروج والمستخدمين في إدارة العمليات حركة الزيت، مشرين إلى أن القسم يعج بالشباب الليبي من أصحاب القدرات العالية على إدارة الأعمال، معربين عن أملهم في إرساء دعائم الخير لليبيا، والتوفيق لمجلس إدارة الشركة ومستخدمي الميناء، وقسم البحارة الذين يناوبون على شحن الناقلة، بعد حوالي سنة من إيقاف الإمدادات النفطية بالميناء.

وكانت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية، كشفت أمس الأربعاء، أن صناعة الطاقة في ليبيا، وصلت إلى علامة فارقة خلال الأسبوع الماضي، مع إعادة فتح آخر حقولها النفطية وموانئها، بعد هدنة من حرب عسكرية استمرت لسنوات.

وكشفت الوكالة الأمريكية، في تقرير لها، أن إنتاج النفط الخام اليومي، ارتفع في ليبيا، من 100 ألف برميل في أوائل سبتمبر الماضي، إلى أكثر من 700 ألف، حتى أمس الأول الثلاثاء.

وأشارت، إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط، تتوقع أن تضخ البلاد أكثر من مليون برميل يوميًا من منتصف إلى أواخر نوفمبر المقبل، لافتة إلى أن صناعة النفط في ليبيا، أُغُلقت في يناير الماضي.