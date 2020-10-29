العمل والتأهيل بالوفاق تبحث الصعوبات التي تواجه تشغيل مطار سبها الدولي

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين أمس الأربعاء، الصعوبات والمشاكل التي تواجه تشغيل مطار سبها الدولي أثناء استقباله للفريق الفني للشركة الليبية للمناولة بالمطار.

وبحسب بيان للوزارة، بحث الاجتماع آليات التنسيق مع وزارة المواصلات والأجهزة التابعة لها “مصلحتي الطيران المدني والمطارات”، وذلك لتذليل الصعاب وتوفير الإمكانيات والمعدات اللأزمة لتشغيل المطار.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى معالجة أوضاع العاملين بالشركة الليبية للمناولة من ناحية تأخير مرتباتهم وعدم صرفها والعمل على حلحلة هذه المشاكل والعمل على دراسة أوضاع الباحثين عن العمل وإمكانية الاستفاذة من بعض المؤهلين في مجال الطيران والمطارات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية