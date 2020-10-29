شركة السرير للعمليات النفطية تستلم مناطق تشغيل من شركة فنترسهال الألمانية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم الخميس، عن استلام شركة السرير للعمليات النفطية المنشأة حديثا (SOO) المنطقتين المتعاقديتين 91 و107 من شركة فنترسهال الألمانية.

وأوضحت في بيان لها، بأنه تم نقل عمليات التشغيل لمنطقتي التعاقد 91 و107 (96,97 سابقا) من شركة فنترسهال الألمانية إلى شركة السرير للعمليات النفطية التي تم إنشائها حديثاً كشركة مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فنترسهال (WIAG).

وأضاف بأن إبرام اتفاقية “الأبسا” جاء بناءً على مذكرة التفاهم التي اعتمدت في سنة 2010 وباشرت المؤسسة الوطنية للنفط التفاوض مع شركة فنترسهال لوضع هذه المذكرة حيز التنفيذ حيث استغرقت هذه المفاوضات مدة ثلاثون شهرًا تكللت بالنجاح وإعداد الاتفاقيات بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فنترسهال (WIAG) وإعتمادها في ديسمبر 2019.

وأشار إلى أن استمرار التشغيل خلال الفترة الماضية كان تحت إشراف شركة فنترسهال لغرض اتمام إجراءات الإنشاء والتسجيل الرسمي شركة السرير للعمليات النفطية، حيث تم نقل معظم العمالة إلى شركة السرير للعمليات النفطية ليستمروا في تسيير أعمال الشركة.

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