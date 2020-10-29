ليبيا ومالطا توقّعان مذكرة تفاهم “جوي وبحري”

قام وزير المواصلات المفوّض بحكومة “الوفاق”، ميلاد معتوق، بزيارة إلى جمهورية مالطا، رفقة وفد يتبع الوزارة؛ بهدف بحث التعاون الجوي والبحري بين البلدين.

وعقد الوفد، خلال الزيارة، سلسلة من الاجتماعات مع وزارة النقل والبنية التحتية المالطية ورؤساء ومديري الهيئات المختصة التابعة لها.

وعلى هامش الزيارة؛ تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين الليبي والمالطي، للتعاون في مجال النقل الجوي والبحري؛ تتضمن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين من خلال شركة البحر المتوسط للطيران “ميداڤيا” ومراعاة الإجراءات اللازمة لمنع تفشي فيروس “كورونا”.

وتضمنت مذكرة التفاهم، تسجيل إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الليبية في مالطا، إلى جانب مراجعة وإضافة التعديلات اللازمة على اتفاقية النقل الجوي الثنائية المبرمة بين البلديْن، عدا عن مساهمة المؤسسات المالطية في الرفع من كفاءة الكوادر الليبية في مجال الطيران والمطارات.

يُشار إلى أن الوفد المرافق لوزير المواصلات كان مكوّنًا من رئيس مصلحة المطارات، رئيس مصلحة الطيران المدني، رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية ومدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، إلى جانب مدير مكتب التعاون الفني بالوزارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية