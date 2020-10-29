النواب بطرابلس يدعو السراج لتقديم إحاطة أمام المجلس الاثنين القادم

دعا مجلس النواب في طرابلس أمس الأربعاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، إلى تقديم إحاطة أمام النواب يوم الاثنين المقبل.

وأكد النائب في المجلس محمد الرعيض في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس، على توجيههم الدعوة إلى السراج لتقديم الإحاطة في الموعد المحدد بيوم الاثنين.

وأضاف الرعيض بأن هناك ثقة بأن يوافق السراج على القدوم لمقر المجلس في طرابلس وتقديم الإحاطة المطلوبة.

وتضمنت الدعوة مطالبت السراج بتأجيل موعد تسليم السلطة مع نهاية شهر أكتوبر الجاري الذي أعلن عنه السراج، إضافة إلى المثول أمام النواب للتشاور بشأن مستجدات الوضع السياسي وطرح المعوقات التي تواجه الحكومة في ظل الأزمات الحالية.

وتأتي الدعوة في وقت تواجه فيه البلاد أزمات متتالية فضلا عن الأزمة السياسية وجائحة فيروس كورونا مما يتطلب ثبات مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات والأزمات وضرورة وجود قيادة لها.

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