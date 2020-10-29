الأعلى للدولة يطلب من السراج البقاء بمنصبه إلى حين اختيار رئاسي جديد

طلب المجلس الأعلى للدولة في طرابلس اليوم الخميس من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج البقاء في منصبه إلى حين اختيار مجلس رئاسي جديد الفترة المقبلة.

وبحسب خطاب مجلس الدولة، فإن طلب بقاء السراج في مهامه كرئيس للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يأتي تفاديا لحدوث فرغ سياسي ومن أجل استقرار البلاد.

وأشار خطاب الأعلى للدولة إلى أن الطلب يترافق مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والاتجاه نحو ملتقى الحوار السياسي الذي يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول تشكيل مجلس رئاسي جديد والاستعداد لإجراء انتخابات تنهي حالة الصراع وفقدان السيادة.

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