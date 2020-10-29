الوطنية النفط تعلن إنشاء شركة “السرير” بالتعاون مع “فنترسهال” الألمانية وفقًا لمذكرة التفاهم تعود لعام 2010م

طرابلس 29 أكتوبر 2020 (وال) – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس، اليوم الخميس، نقل عمليات التشغيل لمنطقتي التعاقد 91 و107 من شركة فنترسهال الألمانية إلى شركة السرير للعمليات النفطية التي تم إنشائها حديثًا كشركة مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس وشركة فنترسهال، موضحة أن قرار إنشاء هذه الشركة كان وفقًا لاتفاقية المقاسمة “الأبسا”، والتي تم إبرامها بناء على مذكرة التفاهم التي اعتمدت في سنة 2010م.

وذكرت “الوطنية للنفط” في بيان لها، أن المؤسسة الوطنية للنفط باشرت التفاوض مع شركة فنترسهال لوضع مذكرة التفاهم التي اعتمدت سنة 2010م حيز التنفيذ حيث استغرقت هذه المفاوضات مدة ثلاثون شهرًا، حتى تم إعداد الاتفاقيات بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فنترسهال واعتمادها في ديسمبر 2019م. (وال – طرابلس) س س

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