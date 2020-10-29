اليقين يُعلن افتتاح فرع جديد للمصرف بمصراتة

أعلن مصرف اليقين التجاري الخاص اليوم الخميس، عن افتتاح فرع جديد للمصرف بمدينة مصراتة.

وقال المصرف في بيان، إنه يدعو رجال الأعمال لدعم مسيرة الفرع ومؤكدا بأن تكون خدمات الفرع الأفضل بين فروع المصارف التجارية وبأسعار خدمات مميزة لكبار التجار.

وأشار البيان إلى أهمية دور فرع المصرف بالمساهمة والمشاركة مع رجال الأعمال في دعم مشاريع التنمية بالمدينة خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك المصرف فروعًا في مدن مصراتة وزليتن وبنغازي والعاصمة طرابلس حيث المقر الرئيس للمصرف، بينما لايزال العمل جاريًا على افتتاح فروع أخرى في المستقبل.

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