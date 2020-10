أغنى رجل في العالم، مؤسس “أمازون”، جيف بيزوس، خسر 6.8 مليار دولار يوم الأربعاء الماض.

وبحسب ما نشر مؤشر “بلومبيرغ” للمليارديرات (BBI)، فقد خسر مؤسس موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ، حوالي 5.75 مليار دولار، كذلك مؤسس شركة “تسلا” وSpaceX، إيلون ماسك، حوالي 4.24 مليار دولار.

وانخفض إجمالي ثروة أكبر 10 مليارديرات في العالم بمقدار 37.36 مليار دولار في يوم واحد نتيجة الانهيار في البورصات العالمية، بحسب مانقلت قناة “روسيا اليوم” عن مجلة “فوربس” الأمريكية.

وبحسب تقديرات الصحيفة، فقد خرج زوكربيرغ من صفوف الأشخاص الذين تزيد ثروتهم عن 100 مليار دولار، وانتقل المستثمر وارن بافيت إلى المركز الـ7 في قائمة أغنى أغنياء العالم، خلف رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني.

ويرجع انخفاض ثروة المليارديرات إلى عمليات البيع في أسواق الأسهم العالمية بسبب الذعر الذي يمكن أن تتسب به الموجة الـ2 من وباء كورونا، بما في ذلك وول ستريت، لتنخفض مؤشرات الأسهم الأمريكية في حدود 4%.

The post مُؤسس «أمازون» يخسر 6.8 مليار دولار في يوم واحد appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا