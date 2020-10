شركة هيونداي الكورية الجنوبية أعلنت أنها توصلت إلى صفقة بقيمة قرابة ملياري دولار وقعتها مع العراق لبناء منشأة لإعادة تدوير النفايات في محافظة البصرة بجنوب البلاد.

أما المؤسسة العراقية الشريكة في هذه الصفقة فهي شركة نفط البصرة الحكومية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن شركة هيونداي بأن أشغال بناء المنشأة ستنطلق في شهر يناير المقبل وتنتهي في شهر يوليو من العام 2025. كما أضافت بأن هذه الصفقة تشكل 11,7% من إيراداتها للعام الماضي.

The post شركة «هيونداي» توقع صفقة بـ 2 مليار دولار مع العراق appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا