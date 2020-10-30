ميناء بنغازي يستقبل 1295 سيارة وشاحنة قادمة من أوروبا

أظهرت بيانات حديثة نشرتها إدارة ميناء بنغازي رسوّ عدد من السفن على أرصفة الميناء.

وبحسب البيانات؛ فقد رست سفينة نقل الحاويات “أفلدرا”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 375 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

كما رست بالميناء السفينة “لونا أف”، وعلى متنها 75 حاوية بضائع متنوعة، بالإضافة إلى سفينة نقل الحبوب “فور تونا”، التابعة الوكيل الملاحي شركة “الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 13 ألف طن من حبوب القمح.

وقد رست سفينة نقل السيارات “قراند كولونيا”، التابعة الوكيل الملاحي شركة “ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية”، بميناء جليانه، وعلى متنها 1295 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

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