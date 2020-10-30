اقتصاد

بعد “نزيف الليرة”.. ارتفاع العجز التجاري الخارجي لتركيا‬

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجل عجز التجارة الخارجية لتركيا ارتفاعا نسبته 189.6 بالمائة على أساس سنوي في سبتمبر الماضي بحسب البيانات التي كشف عنها معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة.

وبذلك يكون عجز التجارة الخارجية للبلد قد بلغ نحو مليار وثمانمئة وثلاثين مليون دولار وفقا لنظام التجارة العام.

وفي السياق ذاته أكد معهد الإحصاء التركي في بياناته أن الصادرات التركية زادت بنسبة 4.8 بالمئة، وأشار إلى أن الواردات صعدت بنسبة 23 بالمئة مقارنة مع سبتمبر العام الماضي 2019.

ويشار إلى أن العجز التجاري في البلاد ارتفع في أول تسعة أشهر من العام 2020 بنسبة 79.5 بالمائة ليصل إلى 37.86 مليار دولار.

َوفي سياق آخر سجلت الليرة التركية الأسبوع الماضي أدنى مستوياتها على الإطلاق حيث فقدت حوالي 29٪ من قيمتها منذ بداية العام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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