أكد البرلمان العربي على ضرورة الاستئناف الكامل لعمليات إنتاج وتصدير النفط لصالح جميع الليبيين والمناطق الليبية.

وناشد البرلمان جميع الأطراف الليبية مواصلة الجهود واستثمار هذه اللحظة التاريخية من أجل البناء عليها لإنجاح المسار السياسي والاقتصادي بما يُسهم في حل الأزمة حلاً نهائياً يضمن استقرار البلاد ووحدة أراضيها ويُحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

كما أكد على أن مجمل الجهود لا يمكن أن تنجح ما لم يتم الالتزام بحظر السلاح المفروض على ليبيا من قبل مجلس الأمن وإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وأن ينخرط الليبيون في عملية سياسية جادة ووطنية خالصة لمعالجة كافة جوانب الأزمة الليبية بأبعادها الأمنية والسياسية والاقتصادية المتداخلة.

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