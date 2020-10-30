تونس.. رفض رسمي لمشروع ميزانية القانون التكميلي

طالبت اللجنة المالية التونسية بسحب مشروع ميزانية القانون التكميلي للموازنة 2020، بالإضافة إلى مطالبتها للحكومة بخفض خطط الإنفاق.

ورفضت اللجنة المشروع نظرا إلى أنه سيفضي إلى أكبر عجز في العقود بحسب قولها، فيما تأتي مطالبها بتقليص الإنفاق مؤيدة لمطالب محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، وذلك عقب طلب الحكومة قبل أسبوع من البنك شراء سندات الخزانة للمساعدة في تمويل عجز مالي يعادل 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ودعا هذا الأمر لجنة المالية في البرلمان أن تطلب رسميا من الحكومة سحب مشروع القانون التي ستضطر على الأرجح إلى إعادة النظر في خطط ميزانيتها.

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