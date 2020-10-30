توقعات بانكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 5.5% في 2020

كشفت وزارة الاقتصاد الألمانية، أن اقتصاد بلادها سينكمش 5.5 في المائة على الأرجح في العام الحالي.

وعليه قامت الوزارة بتعديل توقعاتها السابقة بانكماش 5.8 في المائة، على أن ينمو 4.4 في المائة في 2021.

ومازالت التوقعات تنذرُ بانهيار حاد للاقتصاد الألماني، حيث تعيش ألمانيا أسوأ حالات الركود في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومازالت جائحة كورونا تعصف بالاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد في أوروبا، علماً أنه من المقرر سريان إجراءات عزل عام في أنحاء البلاد الاثنين المقبل في مسعى لكبح الزيادة في الإصابات.

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