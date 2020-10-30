“توتال” تُقلّص أهدافها للاستثمار بقيمة مليار دولار في 2020

أعلنت شركة “توتال” الفرنسية المنتجة للنفط والغاز، اليوم الجمعة، تقليص هدفها للاستثمار بقيمة مليار دولار، من 14 مليار إلى 13 مليار دولار، خلال العام الجاري.

جاء ذلك عقب الانخفاض الحادّ الذي واجهته في صافي ربح الربع الثالث من عام 2020، إلا أنها أبقت على توزيعات الأرباح.

وفي السياق ذاته؛ أكدت الشركة الفرنسية أنها ستكبح التكاليف التشغيلية، حتى في الوقت الذي تسعى فيه للنمو داخل أسواق الطاقة المتجددة والكهرباء، بحسب قولها.

وكانت “توتال” قد أعلنت عام 2019 عن صافي دخل 202 مليون دولار، بانخفاض نسبته 93 بالمائة عن مستواه؛ إلا أنها تعافت من خسارة مُنيت بها خلال الربع الثاني، حين شطبت قيمة أصول.

جدير بالذكر أن صافي الدخل المعدل قد انخفض بنسبة 72 بالمائة إلى نحو 850 مليون دولار تقريبًا، وهو مبلغ فاق متوسط توقعات المحللين البالغ 572 مليون دولار.

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