افتتاح أول حقل نفطي في نالوت

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افتتحت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، أول حقل نفطي داخل نطاق بلدية نالوت في غرب ليبيا.

وجرى افتتاح حقل “سيناو” التابع لشركة الخليج العربي للنفط، في حضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع، ورئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط، المهندس محمد بن شتوان، وعميد بلدية نالوت، عبدالوهاب الحجام.

وقال صنع الله، قبيل افتتاح الحقل، إن هذا الحقل يعد أول حقل نفطي يجري افتتاحه بعد ثورة 17 فبراير في ليبيا، لافتًا إلى تحول بلدية نالوت من منطقة عبور نفطي إلى منطقة إنتاج.

في المقابل، ذكرت بلدية نالوت، أن القدرة الإنتاجية لحقل NC 100 تقدر مبدئيًا بنحو 4800 برميل من النفط الخام يوميًا.