“صنع الله”: سنصل بحقل سيناون إلى إنتاج 50 ألف برميل يومياً

قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الجمعة بافتتاح حقل سيناون م ن 100 بمدينة نالوت ووضعه على الإنتاج لينضم إلى قائمة الحقول المنتجة في الدولة الليبية وليكون شريانا يغذي الاقتصاد الوطني.

في إطار ذلك قال “صنع الله” أن هذا الحقل يحتوي على مخزون اقتصادي من النفط والغاز موزع على مجموعة من التراكيب التي تم اكتشافها منذ سنة 1980 حيث بدأ الحفر في نفس السنة واستمر حتى عام 1987 ليصل إلى ما مجموعة 48 بئرا و تم تقييم عدد 21 بئر منها كآبار منتجة.

وأضاف بأن شركة الخليج العربي للنفط هي من تدير هذا الحقل، حيث قامت الشركة وتحت إشراف المؤسسة بتنفيذ عدة دراسات لغرض تطوير هذا الحقل وإمكانية وضعه على الإنتاج والتي خلصت نتائجها إلى تطوير الحقل من خلال مرحلتين.

وبين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية أن المرحلة الأولى تكمن في وضع الحقل على الإنتاج المبكر لغرض إجراء الاختبارات طويلة المدى لتقييم المكامن وتجميع المعلومات الفنية المطلوبة بالإضافة لإنتاج 10.000 برميل يوميا.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تتضمن التطوير الشامل للحقل لإنتاج جميع تراكيبه والعمل على زيادة معدلات الإنتاج والوصول إلى طاقته القصوى والتي تصل إلى ما يقارب 50 ألف برميل من النفط وما يصاحبها من غاز ومكثفات مع تركيب معدات سطحية دائمة.

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