الخليج العربي: افتتاح حقل سيناون بنالوت سيزيد قدرتنا الإنتاجية

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قالت شركة الخليج العربي للنفط، إن افتتاح حقل “سيناون” الجديد في نالوت، اليوم الجمعة، جاء ضمن خططها وأهدافها لاستكمال الحقول المكتشفة وربطها على الإنتاج لزيادة القدرة الإنتاجية بالشركة وتعويض الاحتياطي النفطي بها.

وأوضحت، أن ربط الحقل على الإنتاج أتى عن طريق الإنتاج المبكر في ظروف مالية وأمنية صعبة.

ويعد افتتاح حقل “سيناون” أول حقل نفطي داخل نطاق بلدية نالوت في غرب ليبيا، وقد جرى افتتاحه اليوم في حضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع، ورئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط، المهندس محمد بن شتوان، وعميد بلدية نالوت، عبدالوهاب الحجام.

والحقل الجديد، هو أحد الحقول التابعة لشركة الخليج العربي للنفط ومقرها بنغازي.

وقال صنع الله، خلال مراسم افتتاح الحقل، إن هذا الحقل يعد أول حقل نفطي يجري افتتاحه بعد ثورة 17 فبراير في ليبيا، لافتًا إلى تحول بلدية نالوت من منطقة عبور نفطي إلى منطقة إنتاج.

والقدرة الإنتاجية للحقل، وفقًا لبلدية نالوت، تقدر مبدئيًا بنحو 4800 برميل من النفط الخام يوميًا.