“كورونا” يُوجّه ضربة “موجعة” لقطاع السياحة التركي

تراجع عدد السياح القاصدين تركيا، بأكثر من 71 بالمائة، منذ شهر يناير حتى سبتمبر 2020؛ مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019؛ بسبب تفشي فيروس “كورونا”، وذلك وفقًا لأحدث بيانات رسمية، نشرت اليوم الجمعة.

وقٌدّر عدد السياح الذين زاروا البلاد، خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام؛ بـ 11,9 مليون شخص، مقارنة بـ 41,5 مليون شخص، زاروها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويأتي هذا التراجع الكبير نظرًا لإجراءات الوقاية من تفشي الوباء، التي ألقت بظلالها على السفر، ودفعت الحكومات إلى تطبيق إجراءات العزل والإغلاق وفرض قيود السفر.

تجدر الإشارة إلى أن السياحة في تركيا تعتبر أحد مصادر الدخل الرئيسة نظرًا لاقتصادها الضعيف، وكانت أنقرة قد حققت العام الماضي 5,‏34 مليار دولار من عائدات السياحة.

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