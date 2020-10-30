الشركات النفطية تساهم في تجهيز مستشفى نالوت بأكثر من 1.7 مليون يورو

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الجمعة اجتماعا بحضور أعضاء ورؤساء وأعضاء لجان إدارة الشركات النفطية والمدراء والمدراء العاملون بالمؤسسة مع عميد المجلس البلدي لمدينة نالوت “عبد الوهاب الحجام” وعدد من أعضاء المجلس، ومدير مستشفى نالوت.

حيث تم خلال اللقاء زيارة مستشفى نالوت العام وتم توريد وتركيب جهاز الرنين المغناطيسي MRI حديث، إضافة لأعمال مدنية لصيانة وتجهيز الموقع بالشكل المناسب لاستقبال الجهاز بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وبحسب مكتب إعلام المؤسسة فقد تم أيضا عقد بند الإشراف على تدريب الأطقم الطبية بالمستشفى لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن قيمة المشروع قد بلغت 1,762,900 يورو، وذلك بمساهمة شركاء المؤسسة الوطنية للنفط.

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