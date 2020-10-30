معيتيق يدعو “السراج” لعقد اجتماع طارئ بشأن اعتماد ميزانية 2021 ووضع حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني اليوم الجمعة لصحيفة صدى الاقتصادية عن مراسلة لنائب رئيس المجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” لرئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج”، لعقد اجتماع طارئ الأحد القادم الأول من نوفمبر المقبل.

حيث بين “معيتيق” خلال مراسلته أن هذه الدعوة ستكون لإيجاد حلول سريعة للأزمة الاقتصادية، خاصة بعد استئناف عمل الحقول والموانئ النفطية، إضافة لمناقشة واعتماد الميزانية العامة لسنة 2021.

وأضاف نائب الرئيس أنه سيناقش خلال الاجتماع أيضا أخذ التدابير اللازمة وتحمل المسؤولية بسبب تفاقم الجائحة كورونا خلال الأسابيع الماضية.

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