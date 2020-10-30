البنك المركزي الأوروبي يتحرّك لدعم التعافي الاقتصادي

أعلن البنك المركزي الأوروبي، أن مجلس المحافظين سيتولى ضبط أدواته على النحو الملائم؛ بهدف التعامل مع أي تطورات؛ بما يكفل أوضاع تمويل ملائمة لدعم التعافي الاقتصادي، والتصدي لأي تداعيات لجائحة وباء “كورونا”، على مسار التضخّم المتوقّع.

وأبقى البنك على سياسته بالغة التيسير دون تغيير، يوم الخميس، في الوقت الذي تتجه فيه القارة الأوروبية نحو مزيد من الإغلاقات خلال الموجة الثانية لفيروس “كورونا”.

وأضاف البنك أنه عمل على تقديم مزيد من الدعم في ديسمبر الماضي لاقتصاد منطقة اليورو، الذي يعاني في ظلّ موجة جديدة للفيروس.

جدير بالإشارة أن البنك يشتري السندات بمستويات مرتفعة غير مسبوقة، في إطار خطواته لتخفيف تداعيات الجائحة؛ الأمر الذي يعطي صنّاع السياسات الوقت للتخطيط لخطوتهم التالية، مع مواصلة حثّ الحكومات على تفعيل أدوات الميزانية في دعم الاقتصاد.

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