خاص: مصادر تكشف لصدى عن فساد بملف مخصصات ارباب الأسر بمصرف التجاري الوطني

علمت صحيفة صدى الاقتصادية من مصادرها عن وجود قضية أخرى بمصرف التجاري الوطني فيما يخص مخصصات ارباب الأسر .

المصادر أكدت على قيام بعض الموظفين بمصرف التجاري الوطني فروع مدينة البيضاء بالتعدي والمساس بحسابات مخصصات ارباب الأسر بالعملة المحلية للعملاء والتي تحتفظ بمبالغ فائضة بعد خصم المبلغ المطلوب لشحن ارباب الأسر وتحويلها إلى حسابات وسيطة .

وكشفت مصادرنا أن الإدارة العامة لمصرف التجاري الوطني قد شكلت لجنة تحقيق حيث تم احالة كافة الموظفين المتهمين للنيابة العامة البيضاء وأوقفتهم عن العمل ولا زالو قيد التحقيق .

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