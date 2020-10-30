المصرف المركزي ينفي لصدى طباعة عملة محلية في بريطانيا بقيمة 5 مليار دينار

نفى مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس صحة الأخبار التي تتحدث عن استلام المصرف المركزي لعملة محلية مطبوعة في بريطانيا نهاية شهر أكتوبر الجاري.



وكانت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أمس الخميس أنباء تفيد بأن مصرف ليبيا المركزي سيستلم مبلغ 5 مليار دينار ليبي نهاية هذا الشهر كعملة مطبوعة في بريطانيا لحلحلة أزمة السيولة، الأمر الذي نفاهُ المسؤول بالمصرف المركزي واصفا تلك الأخبار بانها عارية عن الصحة.

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