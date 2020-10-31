النفط يهبط عالميًا.. وإنتاج ليبيا “يزيد الضغط”

هبطت أسعار النفط خلال جلسة إغلاق الجمعة للشهر الثاني على التوالي؛ بسبب مخاوف حيال توقعات استهلاك الوقود، في ظلّ تصاعد أعداد الإصابة بفيروس “كورونا” حول العالم.

وهبط خام “برنت” خلال جلسة الإغلاق بـ 19 سنتًا، مسجلاً 37 دولارًا و46 سنتًا للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 38 سنتًا، مسجلاً 35 دولارًا و79 سنتًا للبرميل.

جدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت، أمس، عن افتتاح حقل “سيناون” النفطي، في بلدية “نالوت”، التابع لشركة الخليج العربي، بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 50 ألف برميل يوميًا؛ مما سيؤدي إلى زيادة الضغط على أسعار الخام.

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