عودة العمل بمصنع الاتحاد للأسمنت بزليتن بعد توقفه لأكثر من أسبوع

قال مصدر من داخل مصنع الاتحاد للأسمنت في زليتن، إنه يتوقع إعادة التشغيل واستئناف إنتاج الأسمنت بالمصنع غدا الأحد، بعد توقف الأخير لأكثر من أسبوع.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت، بأن نقص مادة الزيت الخاصة بالتشغيل جعلت المصنع يتوقف عن العمل طوال تلك الفترة، مشيراً إلى أن عودة الإنتاج مرتبطة بتوفر الزيت.

ومن المتوقع أن تساهم عودة المصنع للإنتاج في خفض أسعار الأسمنت في السوق والتي ظلت تقارب الخمسين دينار للقنطار الواحد لفترات طويلة هذا العام على الرغم من استيراد الأسمنت الخارجي لسد احتياجات السوق، بحسب المصدر نفسه.

وكان المصنع قرر في وقت سابق، الموافقة على دعم مشروع انشاء محطة توليد كهربائية بقوة 170 ميغاوات داخل مدينة زليتن في ظل نقص إمدادات الطاقة التي يعاني منها المصنع.

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