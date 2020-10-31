الوطنية لمكافحة الفساد تُحذر من الأخبار والرسائل المزورة باسم الهيئة

حذرت االهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في طرابلس اليوم السبت، المواطنين من الأخبار والرسائل المزورة التي تحمل اسم الهيئة والمنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، بأن “ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من نشر للأخبار والرسائل المزورة هي ضمن حملة تشويه ممنهجة هذه الأيام ضد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.

وكانت الرسالة المزورة تتحدث عن طلب الهيئة من النائب العام وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية من ضبط واحضار لرئيس مركز العزل الخاص بجائحة فيروس كورونا بمدينة زوارة إيهاب العمراني والتي تدعي الرسالة بأنه متهم بالفساد وسوء استخدام المال العام.

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