صنع الله يعلن بلوغ الإنتاج النفطي 800 ألف برميل يوميا

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن إنتاج النفط الخام الليبي بلغ 800 ألف برميل يوميًا.

وأضاف صنع الله في مقابلة أجراها مع وكالة بلومبرغ السبت أنه يأمل أن يبلع الإنتاج اليومي بحلول نهاية عام 2021 1.6 مليون برميل يوميا.

وتابع أن إعادة فتح آخر حقول النفط والموانئ الليبية أدى إلى ارتفاع الإنتاج اليومي الذي كان قد انحفض في أوائل سبتمبر الماضي إلى أقل من مئة ألف برميل.

وزاد رئيس مؤسسة النف أن ارتفاع الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميا يتوقف على الموارد التي ستخصصها وزارة المالية للشركة.

كما أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أنهم مهتمون جدا بالتنسيق مع أعضاء منظمة أوبك، كما أنهم مهتمون بتحقيق توازن من حيث العرض والطلب.

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