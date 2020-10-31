اقتصاد

مركزي طرابلس ينفي إعادة افتتاح منظومة أرباب الأسر

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

نفى مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس اليوم السبت صحة الأخبار حول إعادة افتتاح منظومة أرباب الأسر يوم غد الأحد.

وأكد المصدر بحسب صحيفة صدى الاقتصادية أن هناك صفحة مزورة تنشر باسم المصرف حول إعادة افتتاح منظومة أرباب الأسر بقيمة 500 دولار ومنظومة الـ 10 الآف دولار يوم الغد.

وشدد المصدر على عدم صحة الأخبار التي تتناقل عبرها ولا تمثل المصرف محذراً المواطنين من الانجرار وراء ما تتداوله.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا اليوم السبت خبرًا نشرته الصفحة المزورة حول إعادة تفعيل منظومة أرباب الأسر ابتداءًا من يوم غد الأحد.

 

الوسوم

#مركزي_طرابلس 500+دولار أرباب_الأسر صفحة_مزورة

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  • وين الدولار يا خونة يا مرتزقة الناتو يا سراق …فقرتونا ودمرتوا حياتنا يا كفار يا صراصير الاتراك الانجاس لعنة الله عليكم وعلى فبراير اللعينة

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