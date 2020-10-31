“الليبي الكوري” يطلق دورة بمجالات التكييف والطاقة الشمسية

أعلن المركز الليبي الكوري لمهن البناء والتشييد بوزارة العمل والتأهيل، عن استئناف برنامجه التدريبي للعام الحالي، وذلك بتنظيم دورات متخصصة في مجالي التكييف المركزي وتركيب ألواح الطاقة الشمسية.

وأوضح مدير عام المركز الليبي الكوري عزت اليعقوبي، في بيان نشر عبر منصة الوزارة، أن المركز أطلق “دورة التكييف المركزي للمرة الأولى هذا العام، بينما ستكون دورة تركيب ألواح الطاقة الشمسية هي الثانية هذا العام” وأضاف “نسعى إلى تنظيم دورة أخرى في مجال صيانة أعطال السيارات الحديثة قبل نهاية العام”.

وأكد المركز في ذات البيان، أنه قام بتجهيز معمل حفظ وصناعة الأغذية على أن يبدأ التدريب في هذا المجال مع بداية العام القادم 2021.

أما فيما يتعلق بإنتاج معمل التفصيل والخياطة للألبسة الطبية فقد أوضح المركز أن الإنتاج مستمر وعملية التوزيع شملت عددا كبيرا من المستشفيات العامة ودور الرحمة العامة والخاصة.

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