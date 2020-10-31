مؤسسة النفط تتطلع لزيادة إنتاج شركة سرت من النفط والغاز مع نهاية العام

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم السبت، عن تفاصيل زيارة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورؤساء شركات القطاع لمواقع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمدينة البريقة مع التطلع إلى رفع إنتاج النفط والغاز نهاية هذا العام.

وتضمنت الزيارة الاجتماع مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بشركة سرت لانتاج وتصنيع النفط والغاز بالمقر الرئيسي للشركة بمرسى البريقة والذي بحث جهود الشركة وتمكنها من تنفيد عدة مشاريع ساهمت في زيادة قدرة الشركة الإنتاجية من 55 ألف برميل إلى ما يزيد عن 81 ألف برميل من النفط يومياً.

وأضاف البيان بأنه من المتوقع أن الوصول إلى 100 ألف برميل قبل نهاية العام الحالي وإلى 130 برميل العام القادم، إضافة إلى زيادة إنتاج الغاز من حقل الرشاد بحوالي 40 مليون قدم مكعب بداية العام القادم مما سيساهم في استقرار إنتاج الكهرباء وسيتم وضع حقل LPD 3 على الإنتاج بداية العام القادم إذا ما توفرت الميزانيات المطلوبة.

وتطرق الاجتماع إلى جميع أنشطة الشركة المختلفة والمختنقات المالية التي تعاني منها وكيفية حلحلتها خلال الفترة القريبة القادمة.

وشملت الزيارة اجتماعا موسعا مع لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، حيث ناقش الحضور سير عملياتها، في توفير المحروقات بمختلف ربوع ليبيا، والتحديات التي تواجهها، وخططها المستقبلية لتحسين خدماتها و لضمان إيصال المحروقات ومشتقاتها لكل المناطق، مع التأكيد على توفر الوقود ومناشدة كل الجهات الأمنية في البلاد تأمين الطرقات حتى يتم إيصال الوقود إلى كل مستحقيه.

وأشار البيان إلى أن صنع الله والوفد المرافق له عقد اجتماعا عميد بلدية البريقة ناصر عطية ورئيس مجلس الحكماء بالبريقة فرج بو وازنة، حيث أكد رئيس مجلس الإدارة على حرص المؤسسة الوطنية للنفط على تقديم الخدمات الضرورية لمنطقة البريقة وما جاورها في إطار المسؤولية الاجتماعية وسياسة الجار الطيب، مضيفاً بأن استقرار هذه المنطقة أمر حيوي وأولوية قصوى للمؤسسة لأجل توفير البيئة المناسبة للرفع من القدرة الانتاجية والمحافظة على المتاح منها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية