صنع الله يعلن ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى 800 ألف برميل يوميًا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن إنتاج ليبيا اليومي من النفط الخام وصل إلى 800 ألف برميل يوميًا، مشيرًا إلى أن ليبيا تستهدف إنتاج 1.3 مليون برميل في بداية عام 2021م.

صنع الله أضاف، اليوم السبت، في تصريحات لوكالة “بلومبيرج” الأمريكية، “نحن مهتمون جدا بالتنسيق مع زملائنا في أوبك.. ومهتمون بتحقيق توازن من حيث العرض والطلب”، لافتًا إلى أن حصة ليبيا في أوبك تبلغ 1.7 مليون برميل يوميًا.

وأضاف بأن المؤسسة الوطنية للنفط تتوقع أن تضخ البلاد مليون برميل يوميًا الشهر المقبل، قائلاً “طموحنا للوصول إلى 1.6 مليون بنهاية عام 2021م يتوقف على الموارد التي ستخصصها وزارة المالية للشركة”.

وأدت إعادة فتح آخر حقول النفط والموانئ الليبية إلى عودة عمليات الإنتاج والتصدير، حيث قفز الإنتاج اليومي لليبيا من أقل من 100000 برميل في أوائل سبتمبر.