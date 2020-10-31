بلدي مصراتة يبحث مع الوكالة التركية “تيكا” استئناف المشاريع داخل المدينة

بحث المسؤلون عن المجلس البلدي مصراتة اليوم السبت، مع ممثلين عن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق “تيكا”، حيث ناقش المجلس مع الوكالة سبل حلحلة المشاكل التي تقف دون افتتاح مستشفى الصداقة الليبي التركي للعلاج الطبيعي، والتعاون في إنشاء المتحف البلدي لتاريخ جهاد مصراتة.

ووفق بيان صادر عن البلدية، شدد عميد بلدية مصراتة ووكيل الديوان وعددا من أعضاء المجلس البلدي خلال الاجتماع على أهمية الإسراع بفتح المستشفى وكمية الخدمات التي من الممكن أن يقدمها لسكان البلدية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف البيان بأن الوكالة التركية أعربت على لسان مديرها عن استعدادهم للتعاون في تسهيل توفير مستلزمات التعاون الليبي التركي.

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