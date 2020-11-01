بلدي مصراتة يبحث مع وكالة “تيكا” التركية استئناف عدد من المشاريع

أخبار ليبيا24

بحث عميد بلدية مصراتة، مع ممثلين عن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق “تيكا”سبل حلحلة المشاكل التي تقف دون افتتاح مستشفى الصداقة الليبي التركي للعلاج الطبيعي

واستعرض عميد البلدية ووكيل الديوان، وعددا من أعضاء المجلس البلدي، مع الوكالةبمقر ديوان بلدية مصراتة أمس السبت التعاون في إنشاء المتحف البلدي لتاريخ جهاد مصراتة.

وشدد المجلس البلدي خلال اجتماعه على أهمية الإسراع بفتح المستشفى وكمية الخدمات التي من الممكن أن يقدمها لسكان البلدية.

ومن جهتها أعربت وكالة “تيكا” على لسان مديرها عن استعدادهم للتعاون في تسهيل توفير مستلزمات التعاون الليبي التركي.