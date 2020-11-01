أبل تكسر توقعات “وول ستريت” وتحقق أرباحا تقدر بـ 64.7 مليار دولار

قالت شركة أبل العملاقة إن الإيرادات والأرباح للربع الرابع لسنتها المالية المنتهي في السادس والعشرين من سبتمبر بلغت 64.7 مليار دولار و73 سنتا للسهم.

وأشارت الشركة في بيانات حديثة نشرتها عن حجم إيراداتها وأرباحها التي فاقت توقعات وول ستريت مع استمرار طفرة في مبيعاتها من أجهزة الكمبيوتر ماك وملحقاته، إلى أن هذا الأمر ساعد في تعويض هبوط مبيعات هواتف آيفون.

يشار إلى أن مبيعات هواتف آيفون تراجعت من 20.7 بالمئة إلى 26.4 مليار دولار.

وكانت أبل قد أطلقت مطلع أكتوبر هاتفها “آيفون 12” وهو أول جهاز لآبل يعمل بتقنية الجيل الخامس.

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