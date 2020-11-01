اقتصاد

أبل تكسر توقعات “وول ستريت” وتحقق أرباحا تقدر بـ 64.7 مليار دولار

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت شركة أبل العملاقة إن الإيرادات والأرباح للربع الرابع لسنتها المالية المنتهي في السادس والعشرين من سبتمبر بلغت 64.7 مليار دولار و73 سنتا للسهم.

وأشارت الشركة في بيانات حديثة نشرتها عن حجم إيراداتها وأرباحها التي فاقت توقعات وول ستريت مع استمرار طفرة في مبيعاتها من أجهزة الكمبيوتر ماك وملحقاته، إلى أن هذا الأمر ساعد في تعويض هبوط مبيعات هواتف آيفون.

يشار إلى أن مبيعات هواتف آيفون تراجعت من 20.7 بالمئة إلى 26.4 مليار دولار.

وكانت أبل قد أطلقت مطلع أكتوبر هاتفها “آيفون 12” وهو أول جهاز لآبل يعمل بتقنية الجيل الخامس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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