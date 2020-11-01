صنع الله: حان وقت جلب الاستثمار الأجنبي بمشاريع زيادة القدرة الإنتاجية

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله، إنه آن الأوان لجلب الاستثمار الأجنبي في مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية وعدم الإلتفات إلى الماضي وما خلفته الإغلاقات وننظر إلى المستقبل بعين التفاؤل.

وجاء ذلك خلال زيارة قام بها صنع الله رفقة مجلس إدارة المؤسسة ورؤساء الشركات النفطية إلى منطقة الهلال النفطي أمس السبت.

ووفق بيان صادر عن المؤسسة، شملت الزيارة اجتماعات بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ولجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز بالمنطقة، إضافة إلى مسؤولين محليين.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر شركة سرت التحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع، والتي ابرزها حاجة المؤسسة الوطنية للنفط الماسة للميزانيات لحماية شركاتها الخدمية من الانهيار بسبب عدم تسييل الميزانيات المطلوبة لسداد المرتبات و الديون المستحقة و توفير الخدمات التموينية و النقل.

وتطرق الاجتماع إلى الآثار السلبية الناجمة عن عدم تسييل الميزانيات من تأخر مرتبات الشركة الخدمية وتوقف برامج التأمين الطبي والتدريب لكل الشركات والمعاهد التابعة للمؤسسة، إضافة إلى القيام بأعمال الصيانة اللازمة وإجراء العمرات الضرورية للمصافي، وإنجاز المشاريع المتوقفة.

وأشار البيان إلى أن عملية التمويل أضحت ضرورة قصوى لانتهاج طريقة (المسار السريع) البعيد عن التعقيدات البيروقراطية، حيث تعتبر المؤسسة تعطيل هذه المشروعات هو فرص بيعية ضائعة مع أنه كان بالإمكان مضاعفة إنتاج شركة الواحة من 300 ألف برميل إلى 600 ألف برميل في زمن قياسي الأمر الذي سيدر على الدولة مليارات الدولارات وبما يدعم الاقتصاد الوطني.

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