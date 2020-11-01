الضمان الاجتماعي: ميزانية 2021 تعتمد على عدد المتقاعدين وإيرادات الفروع العام الماضي

انطلقت اليوم الأحد اجتماعات إعداد الميزانية التقديرية للعام القادم 2021، والخاصة بفروع صندوق الضمان الاجتماعي في جميع المناطق.

وقال مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية بصندوق خالد وريث لصحيفة صدى الاقتصادية، إن الاجتماعات التي ستجري عبر خدمة الفيديو ستخصص لإعداد الميزانية الضمانية والميزانية المتعلقة بالمشاريع لجميع الفروع.

وأوضح وريث بأن الميزانية التقديرية التي تخصصها الإدارة العامة تعتمد على عدد المتقاعدين بكل فرع ، إضافة إلى قدرة كل فرع على تحصيل الإيرادات المطلوبة في نطاقه الجغرافي والإداري خلال العام.

وأشار إلى أن أغلب الفروع تعاني في عملية تحصيل الإيرادات من القطاعات العامة والخاصة والأشخاص العاملين على حساب أنفسهم، مما يقلل من حجم الميزانية التقديرية الخاصة بهم عدا الأموال الخاصة بمرتبات المتقاعدين.

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